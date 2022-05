Excelsior elimineert Roda JC na slijtageslag en houdt promotiedroom in leven

Excelsior mag na 120 slopende minuten voetbal nog altijd dromen van promotie naar de eredivisie. In een bij vlagen grimmige clash met Roda JC wonnen de Rotterdammers met 0-2, waardoor het zich op kan maken voor de halve finales tegen de nummer zestien van de eredivisie.

Door Jeffrey van der Maten

Een mix van euforie, opluchting en trots nam de overhand nadat de scheidsrechter van dienst voor het laatst had gefloten. Excelsior overleefde een ware slijtageslag in Kerkrade en houdt de kans op een terugkeer naar de eredivisie daarmee in leven. Na drie seizoenen in de middenmoot van de eerste divisie ontpopte Excelsior zich dit seizoen weer tot een van de outsiders voor promotie, waarvoor de komende weken nog twee tegenstanders moeten worden geëlimineerd.

Vanavond werd Roda JC het eerste slachtoffer. Grote man aan Rotterdamse zijde werd invaller Couhaib Driouech, die na een hakbal van Thijs Dallinga kon binnentikken en de volumeknop bij de 14.000 uitiznnige supporters voor even uit leek te draaien. In de zesde minuut van de blessuretijd beloonde de buitenspeler zijn ploeg, die daarvoor al grote kansen om zeep had geholpen om de Limburgers eerder van zich af te schudden.

Volledig scherm In Kerkrade liepen de gemoederen soms hoog op. © photo: Cor Vos

Maar mogelijkheden waren niet alleen voor de bezoekers. Excelsior mocht voor rust vooral doelman Stijn van Gassel dankbaar zijn. De sluitpost kreeg tot tweemaal toe een speler van Roda voor zijn neus, maar hield zijn doel op wonderbaarlijke wijze schoon. Daarmee herstelde hij zich enigszins van de grote fout die hij afgelopen week maakte, waardoor Roda in de heenwedstrijd terug kon komen tot 2-2. Via Thijs Dallinga en Marouan Azarkan, wiens inzet van de lijn werd gehaald, zochten ook de Rotterdammers voor rust tevergeefs naar de openingstreffer.

Opvallend genoeg kwam Excelsior na de goal van Driouech nauwelijks nog in de problemen tegen de vermoeid ogende thuisclub. Ver in de blessuretijd liepen de Rotterdammers via Nikolas Agrafiotis zelfs nog uit naar 0-2.

Excelsior wacht daardoor nog twee obstakels richting een terugkeer naar het hoogste niveau, waar de ploeg van Marinus Dijkhuizen in 2019 voor het laatst acteerde. Op de slotdag van de eredivisie zal duidelijk worden of Heracles, Sparta, Fortuna Sittard of Willem II de eerstvolgende opponent wordt.

