Excelsior geteisterd door coronatsunami: ‘Illusie dat het te voorkomen is’

Henk de Jong heeft goed nieuws: Cam­buur-trai­ner mag weer aan het werk

Henk de Jong heeft groen licht gekregen om zijn werk bij SC Cambuur weer op te pakken. De 57-jarige trainer van de eredivisieclub uit Leeuwarden was sinds begin december uit de roulatie, nadat een cyste was ontdekt in zijn hoofd. Na onderzoek is gebleken dat de cyste kan blijven zitten en dat hij langzaamaan weer aan het werk kan.

6 januari