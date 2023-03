Excelsior komt El Yaakoubi tegemoet: ‘Vraag om OneLove-band te dragen, brengt hem in verlegenheid’

,,Hoewel we zowel als club als als aanvoerder de boodschap ondersteunen, zal onze aanvoerder Redouan el Yaakoubi, in lijn met de eerdere OneLove-campagne, een band dragen met de tekst ‘Respect’ in plaats van ‘OneLove’", aldus Excelsior in een statement.

,,Redouan is een voorvechter van gelijkheid in de wereld en iemand die een algeheel maatschappelijk respect nastreeft. Iemand die zich, middels zijn eigen maatschappelijke stichting Durf te Dromen, dagelijks inzet voor een eerlijkere samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te excelleren. Toch brengt de vraag om de OneLove-band te dragen hem in verlegenheid. Iets wat we in de context van wat hij elke dag bijdraagt aan verbinding en gelijkheid binnen de club en in zijn omgeving, willen respecteren.”