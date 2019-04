Excelsior mag zich opmaken voor play-offs na nederlaag bij ADO

Er liggen voldoende mogelijkheden, zal Moniz zijn team in de rust op het hart hebben gedrukt. Maar het was niet te merken aan Excelsior, dat slap, traag en voorspelbaar speelde, alsof het zelf al uitgespeeld is. Het was wachten op de 3-1, die een kwartier voor tijd ook viel. Een gekraakt schot van Becker belandde onhoudbaar achter doelman Alessandro Damen.



Het was een doelpunt dat met gejuich zal zijn ontvangen in Breda, dat zo nog altijd een klein kansje heeft om directe degradatie te ontlopen. Dan moet het in de komende twee wedstrijden wel vijf punten goedmaken op Excelsior. En als de Rotterdammers tegen Heracles en AZ zo spelen als in de tweede helft in Den Haag, zal het zelf in elk geval geen punten meer pakken.