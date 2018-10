Excelsior twee duels zonder Messaoud

Messaoud kreeg in de 85e minuut na ingrijpen van de VAR een rode kaart voor een tackle op Axel Borgmann. De aanklager betaald voetbal stuurde hem een schikkingsvoorstel voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Daarmee ging hij akkoord. Messaoud mist de wedstrijden tegen PEC Zwolle en Vitesse.

Thomas Bruns (Vitesse) en Atakan Akkaynak (Willem II) kregen na hun rode kaart in het afgelopen weekeinde hetzelfde schikkingsvoorstel van de aanklager: drie duels schorsing waarvan één voorwaardelijk. Beiden zijn daarmee akkoord gegaan.

De rode kaart die Simon Gustafson (FC Utrecht) kreeg in het duel met FC Groningen is geseponeerd. De strafzaak van Robin van Persie (Feyenoord) komt aan de orde bij de tuchtcommissie van de KNVB, nadat hij een schikkingsvoorstel van drie duels schorsing waarvan één voorwaardelijk had afgewezen.