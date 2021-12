Excelsior verrast vriend en vijand met superstart: ‘Ik had je uitgelachen als je dat had gezegd’

Tot ieders verrassing mengt Excelsior zich dit seizoen in de titelstrijd met de rijkere topclubs in de Keuken Kampioen Divisie. Hoe creatief scouten en het verdwenen chagrijn de Kralingers topfavoriet maken voor het tweede play-offsticket.

Aanvoerder Redouan El Yaakoubi keek afgelopen zomer eens bezorgd om zich heen, toen hij tijdens de eerste training na zijn komst van Telstar omringd was door slechts dertien contractspelers. Na het dramatische seizoen daarvoor was een grondige renovatie essentieel, waardoor de Kralingers met weinig illusies aan de start van de nieuwe campagne verschenen. Van spelers tot bestuursleden: vrijwel alles was afgestoft toen de bal in juli weer begon te rollen.

Een plek in de top acht? Daar had El Yaakoubi vijf maanden geleden blind voor getekend. ,,Ik had je hard uitgelachen als je toen had gezegd dat we er zo voor zouden staan. We moesten realistisch zijn, maar we hebben ons echt niet normaal snel ontwikkeld. Dat laat simpelweg zien uit wat voor mooi stukje hout deze jongens gesneden zijn.”

Volledig scherm Redouan El Yaakoubi met Abdallah Aberkane. © Pro Shots / Wouter Dill Het grote chagrijn moest daardoor in recordtempo uit het Van Donge en de Roo stadion gejaagd worden. Niet langer heerst een afzeikcultuur in Kralingen, maar trekt een hecht collectief ten strijde. Abdallah Aberkane trok eerder dit seizoen al een parallel met Atlético Madrid, hét ultieme voorbeeld van Excelsior. ,,Vorig seizoen had ik het gevoel dat er veel meer individuen waren. Het was wijzen naar elkaar, iedereen wist het beter. Nu merk je dat het één geheel is en dat er veel wordt geaccepteerd. Dat is denk ik de grootste verandering. En je ziet het: het levert punten op.’’ Captain El Yaakoubi beaamt de woorden van de linksback. ,,Wij hebben geen haantjes in de ploeg, gaan voor elkaar door het vuur. Dát maakt ons zo sterk.”

En dat zorgt voor een polonaisestemming in Kralingen. Excelsior beschikt over de elfde begroting van de eerste divisie en heeft met FC Volendam, FC Emmen, VVV, ADO en De Graafschap zeer geduchte concurrenten, maar kan voorlopig prima wedijveren met de top. Een staaltje creatief scouten lag daaraan ten grondslag. De meeste spelers werden transfervrij gestrikt en waren nog niet bekend bij het grote publiek.

Wat te denken van de transfervrij gehaalde doelpuntensensatie Thijs Dallinga, die met 22 treffers op koers is om het stokoude record van Joop Schuman (44 goals in het seizoen 1961-1962) uit de boeken te knallen. Alleen al zijn verhaal leest als een sprookje: Dallinga was na zijn komst niet de beoogde eerste keuze, maar na het uitblijven van een ervaren spits geniet hij al heel het seizoen het vertrouwen. Inmiddels hebben diverse eredivisieclubs zijn naam in hun scoutingsrapport onderstreept.

Met de wil én financiële mogelijkheid om komende winter de markt op te gaan voor de gewenste linksbuiten, lijkt de unieke kans op promotie alleen maar grotere vormen aan te nemen. Stiekem wordt er in de kleedkamer al wel eens gegrapt over een direct promotieticket. ,,Ik zou liegen als we daar niet van dromen”, aldus El Yaakoubi. ,,Natuurlijk zijn de concurrenten in de breedte een stuk sterker, maar met een fitte selectie kunnen we zeker lang mee blijven doen.” Excelsior wordt nog altijd nauwelijks bij de favorieten gezet. ,,Dat is alleen maar prima. Het is misschien juist beter als je de underdog bent. Laat ons maar lekker ons ding doen.”

Vrijdagavond wacht eerst een zinderende apotheose in de periodestrijd. Jong Ajax (uit tegen TOP Oss) heeft aan een zege genoeg voor de periodetitel en het geldbedrag van 75.000 euro, maar bij een overwinning plaatst Excelsior zich hoe dan ook voor de play-offs. ,,Prachtig natuurlijk”, aldus El Yaakoubi. ,,Maar aan de andere kant: we zijn super hongerig, inmiddels willen we meer dan alleen maar nacompetitie. Wie had dat aan het begin van het seizoen verwacht?”, sluit hij af met een knipoog.