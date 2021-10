Excelsior wint ontvlamde topper in Emmen en grijpt koppositie, VVV wint Limburgs onderonsje van MVV

Het verschil tussen VVV en MVV bedroeg slechts één punt. Ook op het veld waren de verschillen klein in een sfeervol stadion in Venlo. Er waren kansen over en weer, er werden fouten gemaakt en (harde) overtredingen begaan. In een levendig duel kwam de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong na een fout van MVV-doelman Thijmen Nijhuis waardoor Tristan Dekker raak kon koppen: 1-0.



Vlak na rust kreeg MVV een uitgelezen mogelijkheid om langszij te komen, maar Mitchy Ntelo schoot een rebound voor open doel tegen de lat. Uiteindelijk viel een Maastrichtse treffer niet ondanks het slotoffensief. De thuisploeg profiteerde van de ruimtes die MVV achterliet en maakte via Carl Johansson de 2-0. Bij MVV was het geloof verdwenen, VVV wilde nog een derde treffer achter Nijhuis prikken maar slaagde daar niet in.



Zo klom de ploeg van Luhukay naar de zesde plek, op twee punten van koploper FC Volendam. MVV staat dertiende.