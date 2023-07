Excelsior zit met Yassin Ayoub in zijn maag: middenvelder moet vertrekken uit Kralingen

Yassin Ayoub is op weg naar de uitgang bij Excelsior. Zijn komst naar Kralingen was een regelrechte stunt, maar een droomhuwelijk werd het nooit. Nu zit de club met hem in zijn maag.

Op de eerste veldtraining van Excelsior ontbrak een aantal namen, waaronder die van Yassin Ayoub. Was hij geblesseerd, kreeg hij extra dagen vrij of speelde iets anders? Dat laatste is het geval. Tegen het einde van afgelopen seizoen zette trainer Marinus Dijkhuizen hem om disciplinaire redenen uit de selectie. Zo miste de 29-jarige middenvelder de laatste drie competitieduels waarin Excelsior zich handhaafde in de eredivisie.

Sindsdien is het niet meer goed gekomen. Hij kwam vorig jaar juli in de ogen van Dijkhuizen binnen als ‘topaankoop’. Dat stempel maakte hij in de eerste maanden nog deels waar. De oud-Feyenoorder en voormalig speler van FC Utrecht liet flarden van zijn klasse zien.

Hij kwam binnen als een grote naam. Maar nu moeten we kijken naar een oplossing, want hij maakt geen onderdeel meer uit van de selectie Marinus Dijkhuizen, trainer Excelsior

Daarna liep hij een knieblessure op en vervolgens stond hij maanden aan de kant met een spierblessure. Nu vertrekt hij na een disciplinaire schorsing via de achterdeur. ,,We hebben allebei de conclusie getrokken dat het niet is geworden wat we gehoopt én verwacht hadden. Van zijn kant niet en van onze kant niet", vertelt Dijkhuizen na de eerste training van Excelsior.

Hij betreurt hoe het is gelopen. ,,Hij kwam binnen als een grote naam. Maar nu moeten we kijken naar een oplossing, want hij maakt geen onderdeel meer uit van de selectie. Als je allebei niet gelukkig bent, dan moet je ermee stoppen.”

Contract Ayoub ontbinden of hem verkopen

Ayoub kan dus op zoek naar een andere club. Zijn contract loopt nog wel één jaar door. Dus Excelsior moet óf hem verkopen óf zijn contract ontbinden, wat ook met Nathangelo Markelo is gebeurd. Zijn verblijf in Kralingen eindigt daarmee in een grote teleurstelling. Na vijftien duels voor Excelsior volgt een scheiding tussen Ayoub en Excelsior. Een beoogd droomhuwelijk is voorbij.

