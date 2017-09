'Exceptionele' Kishna in selectie: 'Kan veel betekenen voor ADO'

Nog geen uur voor de transferdeadline kwam vorige week de huurovereenkomst met de aanvaller van Lazio Roma rond. Een week later heeft Ricardo Kishna Fons Groenendijk al overtuigd. ,,Uiteraard heb ik op de training direct zijn kwaliteiten gezien", aldus de ADO-trainer. ,,We hebben pittig getraind en hij is dan de eerste die zegt dat hij dat heeft gemist. We werken hard hier en proberen hem dan ook de komende weken fitter te krijgen. Het is zeker een jongen die met zijn kwaliteiten morgen al iets kan betekenen en daarom nemen we hem ook zeker mee.’’