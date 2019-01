Falkenburg blijft voorlopig eerste keus in de spits bij ADO

Met een treffer van Falkenburg tegen Willem II (0-3) en een aandeel in het 2-2 gelijkspel tegen Feyenoord smaakt dat nu naar meer. Groenendijk heeft ook geen reden om een andere speler als nummer 9 aan te wijzen. ,,Erik Falkenburg is op dit moment mijn spits. Daar hoef ik niet geheimzinnig over te doen. Hij gaat volgende week zaterdag ook gewoon in de thuiswedstrijd tegen VVV spelen”, aldus de trainer tijdens het trainingskamp van ADO in de Turkse badplaats Belek.