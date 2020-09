Famalicão maakt iets 'aparts' los bij Verdonk: ‘Al snel wist ik: dit moet ik doen’

InterviewCalvin Verdonk had de clubs in de eredivisie voor het uitkiezen, maar de verdediger wilde de grens over. De Portugese club Famalicão van de steenrijke Idan Ofer – ook mede-eigenaar van Atlético Madrid – moet hem alsnog naar de top brengen. ,,Al snel wist ik: dit moet ik doen.”

Quote De trainer reed anderhalf uur om mij te verwelko­men. Dat lijkt misschien iets kleins, maar dat was het niet voor mij. Calvin Verdonk Door Mikos Gouka



Calvin Verdonk vertelt het lachend. ,,Opeens klonk het: Cal, wat vind je van Famalicão?’’, zegt de 23-jarige verdediger. De vraag kwam van zijn zaakwaarnemer Erkan Alkan van de Stellar Goup. Natuurlijk wist Calvin Verdonk niet meteen de basiself van de nummer 6 van Portugal op te dreunen. Maar na de telefoontjes van FC Basel (Zwitserland), Benevento (Italië), Panathinaikos (Griekenland), Deportivo Alavés (Spanje) en Rode Ster Belgrado (Servië) maakte deze club wel iets ‘aparts’ bij hem los.



,,Er waren ook clubs uit Nederland, maar ik voelde vorig seizoen al: ik ben klaar hier. Ik wilde een avontuur aangaan in het buitenland met een transfervrije status. Dan komen er altijd clubs voorbij. Ik was heel nieuwsgierig naar deze club en dit land. Als je je er dan in gaat verdiepen, je luistert naar mensen die de filosofie van deze club kennen, dan raak je meer en meer geïnteresseerd. Al snel wist ik: dit moet ik doen.’’

Feyenoord

De voormalig jeugdinternational speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij FC Twente. Feyenoord had al aangegeven dat een nieuw contract er niet in zat, al werd daar toch nog eens over gesproken toen Tyrell Malacia langdurig geblesseerd was geraakt. Bij Famalicão heeft hij nu een contract voor vier jaar getekend.



,,We kwamen aan bij Famalicão’’, zegt Verdonk. ,,En de trainer reed anderhalf uur van het trainingskamp waar de selectie verbleef om mij te verwelkomen. Dat lijkt misschien iets kleins, maar dat was het niet voor mij. De trainer was na tien minuten weer weg hoor, terug naar zijn selectie, maar zijn punt was wel gemaakt.’’ Die trainer is João Sousa, jarenlang de rechterhand van Marco Silva bij clubs als Olympiakos Piraeus, Watford en Everton.

Tekst loopt door onder foto...

Volledig scherm 2020 Calvin Verdonk speelt komend seizoen in Protugal bij Fc Famalicão © Fc Famalicão

Hij vertelde dat Famalicão een systeem met een Nederlandse manier van voetballen nastreeft. ,,Ik ben zondag begonnen met trainen. In maart was mijn laatste wedstrijd, vrijdag spelen we thuis tegen Benfica. Of ik al kan spelen? Ik zei tegen de trainer: ‘Zet mij er maar meteen in hoor, haha’. Ik wil graag. Kijken of nu alles eruit komt wat er ooit in heeft gezeten.’’

Beluister hieronder de laatste aflevering van de AD Voetbalpodcast:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Ziyech

Quote Het gevoel dat ik toen had, moet terugkeren. Wie weet maak ik dan in de toekomst nog een stap. Calvin Verdonk Bij Feyenoord hoorde hij destijds tot de toptalenten. Fred Rutten liet hem in 2015 op 17-jarige leeftijd debuteren, maar een echte doorbraak bleek lastig. Toch liet hij zich af en toe wel zien. Zoals in januari 2019 toen Feyenoord met 6-2 won van Ajax en Verdonk geweldig speelde tegen Hakim Ziyech. ,,De wedstrijd van mijn leven, precies tegen zo’n geweldige voetballer. Ik had dat seizoen Feyenoord al uit mijn hoofd gezet. Ik moest terugkeren van de club voor Jong Feyenoord, maar opeens kreeg ik een kans. Een gezamenlijke vriend van mij en Ziyech had mij vooraf een berichtje gestuurd: ‘Hey, Donkie, zorg je dat je pinnen hoog genoeg zijn’. Maar het ging zo lekker. Het gevoel dat ik toen had, moet terugkeren. Wie weet maak ik dan in de toekomst nog een stap.’’

Of de club, waar de Israëlische miljardair Idan Ofer de baas is, moet zelf de top bestormen. Zaakwaarnemer Alkan legde contact met de man die ook 33 procent van de aandelen van Atlético Madrid in handen heeft. ,,Die eigenaar wil omhoog met Famalicão, begrijp ik. Dat komt mooi uit, dat wil ik ook’’, zegt Verdonk.