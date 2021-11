Familie van Abdelhak Nouri bereikt akkoord met Ajax over schadevergoeding

Op 8 juli 2017 zakte Nouri tijdens een trainingskamp in Oostenrijk bij het oefenduel tussen Ajax en Werder Bremen in elkaar. De behandeling op het veld schoot tekort, zo erkende Ajax-directeur Edwin van der Sar later ook, waardoor de middenvelder ernstige hersenschade opliep.

De familie van Nouri stelde Ajax aansprakelijk. Het betreft kosten voor zijn verzorging, vergoeding van immateriële schade en het verlies van zijn verdienvermogen, al ontstonden vooral daarover veel vragen; hoe goed zou Nouri daadwerkelijk zijn geworden?



De familie van Nouri diende in januari van dit jaar een verzoek tot arbitrage in bij de KNVB, omdat het met Ajax geen overeenstemming kon bereiken over een schadevergoeding. Nu is er tussen Ajax en de familie dus alsnog een overeenstemming bereikt over de schadevergoeding. Over de hoogte van het bedrag wordt niets bekendgemaakt.