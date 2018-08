Fans FC Utrecht vanwege wegblijven politie met bus naar Sittard

La­tijns-Amerikaan­se PSV'ers opgeroepen voor nationale teams

9:01 Hirving Lozano en Erick Gutiérrez zitten in de Mexicaanse selectie voor de komende oefeninterlands op Amerikaanse bodem tegen Uruguay en de Verenigde Staten. Interim-bondscoach Ricardo Ferretti heeft in totaal 25 spelers opgeroepen voor de wedstrijden op 7 en 11 september in respectievelijk Houston en Nashville.