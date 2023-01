Fansite FC Den Bosch lanceert ludieke ‘zelftest' voor duel met Ajax: 'Positief? Ver weg blijven van De Vliert!’

Deze test heeft niks met corona te maken, maar toetst of supporters wel met goede bedoelingen naar de wedstrijd komen. ‘Bij een positieve uitslag graag woensdagavond in zelfisolatie gaan en ver weg blijven van De Vliert. Bij voorbaat dank!’, zo luidt het advies.

In de zelftest staan stellingen zoals :‘Ik kijk er enorm naar uit om woensdag liedjes te zingen over joden en/of kanker’, ‘ik ga zelf niet meezingen, maar heb er eigenlijk ook geen probleem mee als andere supporters wat zingen over joden en/of kanker’ en ‘ik ben blij als de wedstrijd tegen Ajax geweest is en we weer lekker normaal gaan doen met z’n allen’. Na het invullen van alle vragen rolt er een positief of negatief advies uit. Test je positief? Dan word je dus vriendelijk verzocht om thuis te blijven, zodat de wedstrijd woensdagavond (21.00 uur) zonder wanklanken kan plaatsvinden.

Quote We hopen natuurlijk van harte dat het positieve reclame wordt voor onze FC

‘Voor het eerst in jaren komt er aanstaande woensdag een ploeg uit de traditionele top 3 op bezoek in De Vliert, met de bekerwedstrijd tegen Ajax’, zo luidt het bijschrift. ‘We hopen natuurlijk van harte dat het positieve reclame wordt voor onze FC’. Op het gastenboek van fcdbfans wordt door enkele supporters geklaagd dat er vrijdag in het duel met Jong FC Utrecht vanaf sommige vakken al anti-Ajaxliedjes te horen waren.

Een van de vragen is ook of je denkt dat FC Den Bosch zal winnen van Ajax. Vul je die vraag met ‘ja’ in en beantwoord je de overige vragen correct? Dan volgt het volgende advies: ,,Je bent weliswaar ongelofelijk naïef door te denken dat we woensdag van Ajax gaan winnen, maar dat wil niet zeggen dat je niet naar het stadion kan komen. Veel plezier bij de wedstrijd!’’

Geen alcohol, wel legitimatieplicht

De wedstrijd in de tweede bekerronde wordt gespeeld in een vol stadion. Er worden ongeveer zesduizend Den Bosch-supporters verwacht, terwijl het uitvak met 600 Ajax-fans ook volledig gevuld is.

FC Den Bosch, dat in het verleden regelmatig te maken kreeg met supportersproblemen, heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen om alles in goede banen te leiden. Zo zal iedereen die het stadion in komt, zich moeten legitimeren. Ook is er extra cameratoezicht en wordt er tijdens het duel geen alcohol geschonken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.