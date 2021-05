‘FC Barcelona op zoek naar nieuwe trainer, Ronald Koeman moet 15 dagen wachten’

Ronald Koeman moet mogelijk nog 15 dagen wachten voordat hij meer weet over zijn toekomst als trainer van FC Barcelona. De Catalaanse televisiezender TV3 meldt dat Joan Laporta om uitstel heeft gevraagd aan Koeman. De voorzitter wil eerst verder onderhandelen met andere kandidaten, voordat hij zekerheid geeft over het lot van Koeman.

Laporta denkt aan 15 dagen genoeg te hebben om de lopende onderhandelingen met andere coaches af te ronden. Alleen als het niet lukt om overeenstemming te bereiken met andere potentiële kandidaten, mag de Koeman aanblijven. Volgens TV3 was dit het voornaamste onderwerp van gesprek bij de ontmoeting tussen Koeman en de Laporta gisteravond, die een half uur in beslag nam. De voorzitter is actief op zoek naar een nieuwe trainer.

Naar buiten toe willen de twee partijen graag hartelijkheid uitstralen, maar Koeman voelt zich al op het tweede plan gezet door Barcelona. Hij en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen kwamen uit het gesprek met het gevoel dat Laporta vooral tijd wilde winnen. Koeman is niet blij met de gang van zaken de afgelopen week. De Nederlandse trainer vindt dat deze manier van doen weinig eer doet aan zijn historische carrière bij de club.



Daarbij zijn er onderhandelingen gaande om de selectie voor volgend seizoen te versterken, waarin Koeman een belangrijke rol speelt. Zo staan Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Memphis Depay (Olympique Lyon) op het wensenlijstje. Ook Sergio Agüero (Manchester City) lijkt naar Camp Nou te komen. Na de slotdag sprak Koeman dat zijn selectie nog niet het niveau heeft wat Barcelona moet nastreven. ,,Het was niet het best mogelijke seizoen, maar dat kan ook niet met een team in opbouw.”

Lastige start

Koeman kende een moeilijke start bij Barcelona. De Catalaanse club leek halverwege het seizoen kansloos voor de titel en Lionel Messi was zichtbaar ontevreden. Na de winterstop ging het ineens lopen. Barça won de eerste zeven competitiewedstrijden van 2021, was zelfs een tijdje titelfavoriet en won de Copa del Rey ten koste van Athletic Club. Dat niveau hield Barcelona niet vol. De ploeg stortte aan het einde van het seizoen in en verloor van Granada en Celta de Vigo. De titel was al voor de laatste speelronde verspeeld. Barcelona eindigde als derde achter de twee clubs uit Madrid, met zeven punten achterstand op kampioen Atlético Madrid.