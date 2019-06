FC Den Bosch dient door kwestie-Jordania niet sluitende begroting in

FC Den Bosch dient bij de KNVB een niet sluitende begroting in voor komend voetbalseizoen. De club voelt zich daartoe genoodzaakt nu er nog altijd geen duidelijkheid is over de gewenste aandelenovername door de Georgische geldschieter Kakhi Jordania.

Het gat op de begroting van 3,6 miljoen euro bedraagt enkele tonnen. Wat de gevolgen zullen zijn en of de KNVB sancties gaat treffen tegen FC Den Bosch is nog niet duidelijk. Omdat de club al onder curatele staat bij de voetbalbond zou er een straf met puntenaftrek kunnen volgen. In het uiterste geval kan zelfs de licentie betaald voetbal ingetrokken worden.

Uitstel

De al elf maanden durende soap rond de geplande overname van FC Den Bosch bereikt hiermee een nieuw bizar hoofdstuk. Twee weken terug rekende de club er nog op uitstel te krijgen voor het indienen van de begroting totdat er duidelijkheid zou zijn over de overname.

Dat had FC Den Bosch begrepen uit een onderhoud met de directie van de KNVB, zo melden ingewijden. De beslissingsbevoegdheid over het uitstel voor de begroting ligt echter niet bij die directie, maar de bij licentiecommissie van de KNVB. En die wil niet verder gaan dan twee weken respijt, zo blijkt nu.

Met andere woorden: komende maandag, op 1 juli, moet de begroting binnen zijn in Zeist. Sluitend, zo eisen de regels van de voetbalbond. En daar zegt FC Den Bosch op dit moment niet aan te kunnen voldoen. De raad van commissarissen van de voetbalclub besloot woensdag om dan maar een niet sluitende begroting in te gaan dienen.

Jordania

Intussen is duidelijk dat het nog eens zeker vier weken gaat duren voordat bekend wordt of Jordania eigenaar mag worden van FC Den Bosch. De twee externe deskundigen, die de besluitvorming over de overname nader tegen het licht hebben gehouden, hebben inmiddels de reacties van FC Den Bosch en de licentiecommissie op hun concept-rapport ontvangen. Het tweetal krijgt nu nog twee weken de tijd om hun definitieve rapport op te stellen.

En daarna heeft de beroepscommissie van de KNVB weer twee weken om uitspraak te doen over de eerder afgekeurde overname. Tegen die tijd is de nieuwe competitie in de Keuken Kampioen Divisie al bijna begonnen.