FC Dordrecht begint jaar met deze heerlijke goal, maar gaat toch onderuit

Interview Faber klom bij PSV uit schuilkel­der: ‘Ik trof een ploeg aan waar de samenwer­king totaal weg was’

28 december Ernest Faber was begin dit jaar de trainer die PSV naar een nog enigszins acceptabel competitieslot kon loodsen. Voor hem is er nu weer de relatieve luwte als hoofd opleidingen. ,,We waren onder normale omstandigheden hoger dan de vierde plek geëindigd."