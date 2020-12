FC Dordrecht stelt Jan Zoutman aan als nieuwe trainer

Ben Kinds, de interim-trainer na het ontslag van Van den Ham, zit zondag nog als eindverantwoordelijke op de bank in de uitwedstrijd tegen NAC Breda. FC Dordrecht won vorige week met 3-1 van Jong Ajax. ,,Ik was verrast door het goede spel, met name in de eerste helft tegen Jong Ajax”, zegt Zoutman. ,,Het elftal toonde als een echt team en creëerde ook voldoende kansen. Het is nu taak om dat verder uit te bouwen. Tot aan de winterstop gaan we echter eerst door op de lijn die Ben heeft ingezet.”