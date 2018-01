FC Eindhoven en coach Van Leeuwen uit elkaar

ADO - VVV Groenendijk: Pinas is een jongen met flair

14:42 Shaquille Pinas maakt vanavond in de thuiswedstrijd tegen VVV zijn debuut in de basis bij ADO Den Haag. De 19-jarige Rotterdammer vervangt de nog altijd niet herstelde Wilfried Kanon in het centrum van de defensie.