FC Emmen en De Graafschap na boeiend slot in balans

Zo ook vanavond, waar menig toeschouwer zich soms, vanwege het bedenkelijke niveau in de eerste divisie waande. Scoren bleek nog niet zo makkelijk met falende aanvallers die menig kans om zeep hielpen. En met ook, dat moet gezegd, twee doelmannen in vorm die fraaie reddingen verrichtten.



Hidde Jurjus belette Emmen-spits Nicklas Pedersen het maken van een doelpunt. Emmen-doelman Kjell Scherpen voorkwam onder meer doelpunten van Stef Nijland. Het was de meest groene promovendus, FC Emmen, die in de tweede helft het meest recht had op de overwinning. De late treffer van Serrarens bezorgde De Graafschap echter alsnog een punt.