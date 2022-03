FC Emmen na winst in ‘jarige’ Koel dichter bij terugkeer in eredivisie

Waar achtervolgers FC Volendam (1-1 tegen ADO Den Haag), Excelsior (1-1 tegen TOP Oss) en FC Eindhoven (2-2 tegen Jong Ajax) vrijdag bleven steken op een gelijkspel, boekte FC Emmen in Venlo een dik verdiende zege. Rui Mendes opende na ruim een uur spelen na een prachtige pass van aanvoerder Jari Vlak de score. In blessuretijd zorgde Azzeddine Toufiqui voor de beslissing.

De wedstrijd had voor VVV een feestelijk tintje moeten hebben, want alles stond in het teken van het vijftigjarig bestaan van het markante stadion De Koel. De ploeg van trainer Jos Luhukay speelde in speciale jubileumshirts , waarvan de opbrengsten ten goede komen aan Giro 555. Door de nederlaag zien de Limburgers, die tiende staan, deelname aan de play-offs echter steeds verder uit het zicht raken.