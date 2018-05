FC Emmen - NEC

ADO-trai­ner Groenen­dijk stoort zich aan zijn eigen ploeg

9 mei ADO-trainer Fons Groenendijk had na de 2-5 nederlaag tegen Vitesse geen goed woord over voor zijn ploeg. ,,We hebben onszelf in de steek gelaten'', sprak hij na de valse start in de play-offs. ,,Wij moeten met zijn allen dezelfde dingen doen. Met elkaar hard werken en niet uit elkaar vallen. En dat is vanavond wel gebeurd.’’