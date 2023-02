FC Emmen slaat snel toe: Mike te Wierik dag na contractontbinding onder de pannen

Emmen voegde eerder deze transferperiode al linkervleugelverdediger Dennis Vos en linksbuiten Jeremy Antonisse, allebei van PSV, aan de selectie toe. Te Wierik voetbalde in Nederland naast FC Groningen voor Heracles Almelo. Tussendoor kwam hij even voor Derby County uit.

,,Het binnenhalen van Mike was voor ons een buitenkans. Hij is een zeer betrouwbare speler met een schat aan ervaring. Hij weet precies wat er gevraagd wordt en kan daarin een belangrijke aanvulling zijn in onze selectie. Bovendien kan hij de ploeg op sleeptouw nemen”, zegt Ronald Lubbers, voorzitter van FC Emmen.