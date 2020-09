FC Emmen verkoopt sekswinkelshirts aan de lopende band

Kramer put moed uit nederlaag tegen FC Groningen: 'Laten zien dat we bereid zijn te knokken’

20 september Michiel Kramer was ondanks de nederlaag in eigen huis tegen FC Groningen (0-1) tevreden met hoe zijn ploeg deze middag voor de dag kwam. De aanvoerder ziet aanknopingspunten en heeft vertrouwen in de rest van de competitie.