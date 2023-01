FC Groningen-coach over veldbestorming boze fans: ‘Het mag niet, maar ik begrijp hun gedachte wel’

,,Het mag niet, dat ze het veld oplopen”, sprak Van der Ree tegen ESPN. ,,Maar ik begrijp de teleurstelling en hun gedachte wel. Bij een club als deze verwacht je niet op de laatste plaats te staan.”

Robbin Ruiter stond in de buurt van de Groningen-fans die het veld op kwamen. ,,Ik ben nog best snel op de eerste meters”, aldus de Cambuur-doelman grappende bij ESPN. ,,Er werd van alles op het veld gegooid. Ik kreeg een bierflesopener tegen mijn rug gegooid, gelukkig kreeg ik hem niet tegen mijn hoofd. Munten tegen de lat. En er lagen zeker veertig aanstekers in het strafschopgebied. Daar hebben ze alleen zichzelf maar mee, want dan ga ik mijn doeltrap natuurlijk niet nemen. De wedstrijd nog even gestaakt, maar wat kan ons het schelen, we hebben gewonnen.”

,,Je hebt als keeper geen idee wat er achter je gebeurt”, zei Cambuur-coach Sjors Ultee na de wedstrijd. ,,Er komen mensen het veld op, er wordt van alles gegooid. Dat is best beangstigend. We probeerden binnen de concentratie vast te houden, maar je hebt geen idee hoe lang het gaat duren. Er renden beveiligers door de gangen die naar de hoofdingang gingen, het was hectisch.”

Volledig scherm Stewards proberen de Groningen-fans te stoppen. © ANP

FC Volendam

FC Groningen neemt het zondag op tegen directe concurrent FC Volendam. Van der Ree: ,,We moeten nu niet in de teleurstelling gaan zitten, maar juist onze rug rechten. We moeten nu uithuilen en morgen weer scherp op de club komen. We hebben vandaag ook goede dingen gedaan. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen. Zondag is direct een hele belangrijke.”

De cijfers van de eredivisie

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

