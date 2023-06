FC Groningen en Dick Lukkien willen punt zetten achter negativiteit: ‘Er is genoeg gepraat, tijd om te doen’

De presentatie van de nieuwe trainer Dick Lukkien vanochtend in de Euroborg moet wat FC Groningen betreft het startsein zijn van een nieuw begin. Er is genoeg gepraat over het desastreuze vorige seizoen waarin de club kansloos degradeerde, vindt de oefenmeester zelf. ,,Het is tijd om te doen.’’

Lukkien begint aan zijn klus bij FC Groningen twee weken nadat hij er niet in slaagde FC Emmen in de eredivisie te houden. Almere City zorgde ervoor dat de Zuidoost-Drenten in mineur afscheid namen van hun trainer die Emmen twee keer liet promoveren, maar net zo vaak degradeerde. Desondanks werd Lukkien vanwege zijn jarenlange verdiensten uitgeroepen tot ereburger van Emmen.

Dat hoofdstuk sluit Lukkien nu af. Zaterdag staat hij voor het eerst op het veld in Groningen voor de eerste training. Lukkien kent de club al goed, omdat hij er eerder zes jaar werkte als assistent-trainer. ,,Het is een enorm grote club, een volksclub’’, zegt Lukkien over zijn keuze voor de noorderlingen. ,,En dat past bij mij.’’

Volledig scherm Dick Lukkien met directeur Wouter Gudde. © Pro Shots / Niels Boersema

Supermarkt

In de supermarkt in zijn woonplaats Wildervank komt hij met regelmaat aanhangers van FC Groningen tegen die maar al te graag iets kwijt willen over de gang van zaken bij de club. Na een rampzalig seizoen, waarin op en buiten het veld zo’n beetje alles misging wat er mis kon gaan, is het volgens de roergangers in de Euroborg nu tijd om een punt te zetten achter de negativiteit. Lukkien: ,,Het moet weer gaan over een prachtig doelpunt of een schitterende verdedigende actie. Voor die positiviteit moeten wij zorgen. Dat gaat bloed, zweet en tranen kosten. Er is nu genoeg gepraat, het is tijd om te doen.’’

Directeur Wouter Gudde sprak bij de presentatie van Lukkien over een ‘symbolische dag’. De hevig onder vuur liggende beleidsbepaler, die vooral het verwijt heeft gekregen dat hij te laat ingreep, benoemde ook dat de club niet moeten blijven hangen in de malheur van vorig seizoen. ,,Maar dat betekent niet dat we alles onder het tapijt willen vegen’’, zegt hij. ,,We hebben alles uitgebreid geëvalueerd en zijn met de billen bloot gegaan. Maar het is goed om te zien wat er nu rond de club gebeurt. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal verkochte seizoenkaarten en skyboxen. En er sluiten nog steeds nieuwe sponsoren aan. Ook wordt op onze nieuwe aanwinsten over het algemeen goed gereageerd. Dat geeft aan de mensen de degradatie een plekje hebben gegeven.’’

FC Groningen trok voor het nieuwe seizoen vier nieuwe spelers aan: spits Kevin van Veen (Motherwell), doelman Hidde Jurjus (De Graafschap) en verdedigers Daniël Beukers (AZ) en Marco Rente (Heracles). Gudde gaf aan graag nog een box-to-box middenvelder aan te trekken, ervan uitgaande dat Johan Hove vertrekt. Ook in de aanval wil FC Groningen zich nog versterken.