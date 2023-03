FC Groningen in de fout bij ontslag Frank Wormuth: oefenmeester krijgt tonnen van club in problemen

Ex-Feyenoor­der Terence Kongolo krabbelt na dood vriend op uit ‘nepwereld’: ‘Ik was bijna kapotge­gaan aan de roem’

Terence Kongolo (29) is terug van weggeweest. In 2023 voetbalde de oud-Feyenoorder meer duels dan in de vorige drie jaar bij elkaar. De mandekker van Le Havre vertelt over het diepe dal waar hij ‘met dank aan God’ uit klom. ,,Niets is meer onmogelijk.’’