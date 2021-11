FC Groningen maakt tijdens coronapandemie winst dankzij ‘Arjen Robben-effect’ en steun supporters

VIDEO Louis van Gaal: ‘Het geval Sneijder toont aan dat de KNVB de goede weg is ingeslagen’

Het feit dat Wesley Sneijder zich heeft teruggetrokken uit de trainersopleiding van de KNVB toont volgens bondscoach Louis van Gaal aan dat de KNVB een goede weg is ingeslagen. ,,Ik denk niet dat er een land is dat de diplomaatjes zo makkelijk heeft weggegeven in het verleden.”

9 november