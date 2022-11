FC Groningen na krankzinnige slotfase onderuit tegen Fortuna, druk op trainer Frank Wormuth neemt toe

FC Groningen-trainer Frank Wormuth zit verder in de penarie. Nadat Ricardo Pepi zijn Duitse trainer uit de modder leek te trekken met een belangrijk doelpunt tegen Fortuna Sittard, trokken de Limburgers in een krankzinnige tweede helft toch aan het langste eind door diep in de blessuretijd toe te slaan: 2-3.

Nadat het een week niet over voetbal was gegaan in Groningen, kon dit er ook nog wel bij voor de Noordelingen. Het ging al een tijdje vooral over de vechthond van spits Paulos Abraham, die in Groningen een chihuahua had doodgebeten en buurtbewoners trauma’s bezorgde. Over een boycot van Groningen-spelers richting de regionale zender RTV Noord nadat een journalist over die vechthond had geschreven. En over uitspraken van oefenmeester Frank Wormuth die het stilzwijgen van zijn spelers met protesten voor vrouwenrechten in Iran vergeleek.

De kritiek op de Duitser nam bovendien toe omdat de resultaten ronduit beroerd zijn. Van PSV werd eind vorige maand knap gewonnen, maar van de laatste acht duels gingen er wel vijf verloren. Het werpt al weken de vraag op of Wortmuth wel de juiste man is in Groningen.

Volledig scherm Trainer Frank Wormuth instrueert Mike te Wierik. © ANP

Zijn spits Ricardo Pepi leek hem nog uit de modder te trekken. De van FC Augsburg gehuurde goaltjesdief tikte in de blessuretijd van de eerste helft de 1-0 achter Fortuna-doelman Ivor Pandur, nadat Ragnar Oratmangoen hem perfect bediende. De Amerikaan zal deze week juist met de pest in zijn lijf hebben rondgelopen, nadat hij van de nationale bondscoach Gregg Berhalter verrassend genoeg geen uitnodiging voor het WK in Qatar had gekregen.

Toch werd de middag van Wormuth en Pepi behoorlijk vergald, en nota bene Paul Gladon had een groot aandeel in de nederlaag van Groningen. De invaller die ook nog een tijdje onder contract stond bij FC Groningen draaide het eigenhandig om. Een klein kwartier voor tijd kopte hij raak, nadat Mike te Wierik even daarvoor juist heldhaftig een inzet van Burak Yilmaz van de lijn had gehaald. En toen Gladon vlak voor tijd zelf ook 1-2 maakte, schalde het ‘Wormuth, rot op’ door het stadion.

Toen Florian Krueger bij het ingaan van de blessuretijd gelijk maakte, leek Groningen toch nog een resultaat uit het vuur te slepen. Maar Tijjani Noslin zette het duel diep in blessuretijd alsnog op z’n kop. Uit een hoekschop kon hij ongedekt de 2-3 binnen schieten en waren de poppen aan het dansen in de Euroborg. Daardoor heeft Fortuna z’n vierde zege van het seizoen te pakken, maar neemt de druk op Wormuth flink toe. Het is maar de vraag of hij de kerst haalt.

