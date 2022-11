FC Groningen ontslaat Frank Wormuth: 'De keuze voor hem blijkt een grote inschattingsfout te zijn geweest’

FC Groningen sloot de eerste seizoenshelft dit weekend af als nummer vijftien van de eredivisie. Wormuth nam afgelopen zomer het stokje over van Danny Buijs, die na vier jaar vertrok bij Groningen. De Duitser slaagde er niet in om zijn ploeg aan het voetballen te krijgen. Groningen pakte slechts twaalf punten en de clubleiding ziet nu onvoldoende aanknopingspunten om met Wormuth na de winterstop verder te gaan.

Volledig scherm Frank Wormuth. © ANP Ook kende het seizoen van FC Groningen tot nu toe tal van incidenten, met vaak een negatieve hoofdrol voor Wormuth. Afgelopen week kwam hij nog in opspraak toen hij de boycot tegen RTV Noord in een adem noemde met de protesten in Iran. Eerder al botste hij met regionale media toen werd onthuld dat een deel van de selectie hem achter de rug ‘opa’ noemt.

Wormuth op zijn beurt klaagde in meerdere interviews over de kwaliteit van de selectie. Na het duel met Fortuna gaf hij technisch directeur Mark-Jan Fledderus het advies leiderschap aan de selectie toe te voegen, omdat het daaraan ontbreekt op het moment dat de tegenstander veranderingen doorvoert. Het is al meerdere keren voorgekomen dat de ploeg in de slotfase het duel uit handen gaf.

De Duitser Wormuth sloeg de laatste weken geregeld de plank mis bij FC Groningen. De oefenmeester rolde van incident naar incident en kwam daarmee onder vuur te liggen.

,,We hebben afgelopen winter met de volle overtuiging voor Frank gekozen als nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen. Dit blijkt nu een grote inschattingsfout te zijn geweest, die ik mijzelf als technisch eindverantwoordelijke enorm aanreken. De afgelopen maanden is gebleken dat het hier bij en met FC Groningen geen goede match is geweest’’, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de clubwebsite.

,,De werkwijze van Frank is onvoldoende aangeslagen. Wij zijn van mening dat het hem niet is gelukt om voldoende draagvlak te creëren en zijn ideeën over te brengen op zijn staf en de spelersgroep. Er is te weinig duidelijkheid en verbinding. Dat zie je terug in een gebrek aan ontwikkeling van de spelersgroep, de staf en in de resultaten. De juiste voorwaarden om structureel en duurzaam succes te boeken, waren in onze ogen niet aanwezig.’’

Portemonnee trekken

Wormuth tekende een overeenkomst voor drie seizoenen, waardoor FC Groningen nu de portemonnee moet trekken om het contract af te kopen. Wormuth werd in mei ook al ontslagen bij het later gedegradeerde Heracles. Daar was hij sinds 2018 actief.