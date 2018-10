FC Groningen voegt vader Arjen Robben toe aan technische staf

Robben gaat één dag per week de talenten van de eerste selectie begeleiden in de breedste zin van het woord. ,,Hij zal coachen, adviseren en begeleiden op onderdelen als onderwijs, financiën en lifestyle en gaat ondersteuning bieden aan spelers die bij FC Groningen in een nieuwe omgeving terecht komen”, laat algemeen directeur Hans Nijland weten.