FC Groningen vraagt in bekertoernooi met zwart shirt aandacht voor aardbevingen

FC Groningen speelt dit seizoen in het bekertoernooi met een zwart shirt, om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek in de provincie. Het shirt met daarop een seismologisch teken ‘refereert aan het scenario waarmee veel slachtoffers en gedupeerden van de aardbevingen te maken hebben en/of mogelijk nog te maken krijgen’, licht de club toe.

Op de foto’s die Groningen publiceerde van het shirt, is te zien dat daar ook meerdere scheuren in zitten. Volgens de club was dat om het statement kracht bij te zetten. ,,We mogen niet met scheuren in het shirt spelen, dus spelen we met een onbeschadigd zwart shirt.”

De aanvoerder van FC Groningen draagt sinds vorig seizoen al een speciale band met daarop hetzelfde seismologische teken. ,,FC Groningen wil zijn landelijke bereik gebruiken om nogmaals extra aandacht te vragen voor het leed van mensen die slachtoffer zijn van bevingen in het verzorgingsgebied van de club”, meldt de club nu. Groningen speelt woensdag in de eerste ronde van het bekertoernooi tegen FC Dordrecht voor het eerst in het nieuwe tenue.

Eerder deze maand was er wederom een aardbeving in het gebied, bij Wirdum met een kracht van 3.1. Ook speelde de afgelopen weken de parlementaire enquêtecommissie, waarin betrokkenen werden gehoord over de aardgaswinning in Groningen.