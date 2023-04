FC Groningen worstelt met consequenties ‘bekergooier’: ‘Is het redelijk om totale schade op 18-jarige te verhalen?’

,,FC Groningen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dit soort incidenten”, aldus de club in een verklaring. ,,Groningen stelt in dit verband wel de vraag of de huidige consequenties van het ingevoerde beleid in verhouding staan tot de gevolgen voor club en supporters, die met elkaar in hetzelfde schuitje zitten. Ook vraagt Groningen zich af of het redelijk is om de totale schade van een paar ton te verhalen op een 18-jarige jongeman, die een plastic beker met vloeistof richting het veld gooit en daarbij de assistent-scheidsrechter raakt. De club vindt het nog te vroeg om daar nu al op vooruit te lopen en wil niet zo kort na de verstoorde avond deze beslissing nemen.”