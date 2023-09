FC Transfervrij: deze Nederlanders en oud-eredivisionisten zijn gratis op te pikken

Met het sluiten van de Nederlandse transfermarkt is het voor clubs uit de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie niet meer mogelijk spelers te kopen. Wel kunnen zij winkelen in het magazijn van transfervrije spelers die nog niet weten waar hun toekomst ligt. Deze site zet een fictief team met een aantal van deze free agents in de etalage. Duiken zij binnenkort nog ergens op?

Keepers

Onder de lat kan FC Transfervrij beschikken over een flinke bak aan ervaring. Eén van de opties is de 32-jarige Nick Marsman. De oud-keeper van onder andere Feyenoord, FC Twente en FC Utrecht zit zonder club nadat zijn contract bij Inter Miami werd ontbonden. Ook Robbin Ruiter (36) en Xavier Mous (28) zijn nog op zoek naar een club, nadat hun aflopende contracten bij respectievelijk Cambuur en SC Heerenveen niet werden verlengd.

Verdedigers

Een van de defensieve krachten zonder club is Joost van Aken (29). Hij nam op pijnlijk wijze afscheid van SC Heerenveen nadat hij in maart een zware knieblessure opliep. Ook cultheld Tom Beugelsdijk (33) heeft nog geen nieuwe club. Zijn doorlopende contract bij Helmond Sport werd in juni ontbonden.

Andere opties voor de verdediging zijn ervaren spelers als Marvin Zegelaar (33), Maikel van der Werff (34) of Ricardo van Rhijn (32). Laatstgenoemde is oud-speler van Ajax en speelde in 2022 voor het laatst een officiële wedstrijd. Dit deed hij voor Karslruher SC op het tweede niveau in Duitsland. Kan hij nog een jaartje mee?

Volledig scherm Tom Beugelsdijk zoekt een nieuwe uitdaging nadat zijn contract bij Helmond Sport werd ontbonden. © Pro Shots / Shane Winsser

Middenvelders

Op het middenveld van FC Transfervrij is er ruimte voor een aantal oude bekenden van de eredivisie. Wat te denken van Nasser El Khayati (34), die tussen 2017 en 2019 bij ADO Den Haag in 93 wedstrijden 38 keer scoorde en 25 assists gaf. Na een avontuur in India zit hij zonder werkgever.

Een andere mogelijkheid is Ben Rienstra (33). De middenvelder speelde meer dan 300 duels in de eredivisie en houdt op dit moment, na een tegenvallend half jaar bij Cambuur, zijn conditie op peil bij amateurclub DETO uit Vriezenveen.

Jorrit Hendrix (28), oud-speler van PSV en Feyenoord, mocht deze zomer vertrekken bij Fortuna Düsseldorf en is nog op zoek naar een nieuwe club. Ook Mohammed Ihattaren (21) zit thuis. Hij leek te gaan tekenen bij het Turkse Samsunspor, maar dat avontuur ging vanwege extra eisen van de middenvelder niet door. Is er nog een club die het aandurft met het voormalige PSV-talent?

Volledig scherm Jorrit Hendrix tijdens zijn periode als Feyenoorder. © Pro Shots / Erik Pasman

Aanvallers

Bij de aanvallers van FC Transfervrij zit aardig wat kwaliteit dat gratis op te pikken is. Denk bijvoorbeeld aan Jean-Paul Boëtius (29). De Rotterdammer speelde 109 duels voor Feyenoord en kwam afgelopen seizoen uit voor Hertha BSC. Ook Anwar El Ghazi (28) is transfervrij. Hij was overbodig bij PSV en zoekt nog naar een nieuwe club. In Eindhoven scoorde hij negen keer en gaf hij twee assists in 33 wedstrijden.

Ook Elvis Manu (30), Brandley Kuwas (30) en Amin Younes (30) wachten nog op aanbiedingen. Laatstgenoemde speelde vorig seizoen een halfjaar op huurbasis voor FC Utrecht, tekende toen een contract bij het Saoedi-Arabische Al-Ettifaq en kon daar na een maand alweer vertrekken.

FC Transfervrij internationaal:

Keepers: David de Gea, Kasper Schmeichel

Verdedigers: Sergio Ramos, Jerôme Boateng, Axel Tuanzebe, Phil Jones

Middenvelders: Morgan Schneiderlin, Jesse Lingard, Aleix Vidal

Aanvallers: Eden Hazard, Papu Gómez, André Ayew, Alfredo Morelos

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

Bekijk hier het complete eredivisieprogramma van het seizoen 2023-2024, inclusief alle uitslagen. Bekijk hier het klassement.