FC Twente dankzij gemeente en miljoeneninjectie gered

Liverpool biedt 70 miljoen op Alisson, Mokthar tekent in Turkije

19:27 Het WK in Rusland zit erop, de transfermarkt kan nu echt losbarsten. Wat gaat Real Madrid bijvoorbeeld doen na het vertrek van Cristiano Ronaldo? In onze rubriek TransferTalk houden we deze zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.