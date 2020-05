FC Twente-directeur Paul van der Kraan: ‘Ik ben meer dan een saneerder’

Paul van der Kraan loopt naar een kast en haalt uit een lade een map tevoorschijn. Bijna triomfantelijk laat hij het zien. „Ik wil met iets moois komen.” Het heeft de algemeen directeur van FC Twente zichtbaar gestoord dat er na het vertrek van Ted van Leeuwen is geroepen dat er bij bij de club geen technisch beleidsplan klaarligt. „Wat mij vooral ergert, is dat jullie uitgaan van aannames”, zegt Van der Kraan. „We hebben na het vertrek van Ted gezegd dat er een voetbalbeleidsplan moet komen. Dat hebben we hier en het is in een powerpoint gezet, omdat ik het aan diverse mensen heb laten zien. Daarbij ga je uit van een missie en visie, je gaat uit van de kernwaarden van de club, de speelwijze, hoe het was en wat je wil, waar de spelers vandaan moeten komen, wat je wilt realiseren en wat je ambitie is de komende vijf jaar. Dat is naar mijn idee geen abracadabra.”