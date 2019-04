FC Twente een zege af van titel na blamage Sparta

PSV met de schrik vrij Verwijzing naar San Marino tergde De Jong: 'Mooi om te zien dat PSV tijd ging rekken’

15:44 Op de vraag of PSV het verschil in doelsaldo met Ajax in één wedstrijd weg zou kunnen werken, verwees trainer Mark van Bommel vrijdag naar de interland tussen Nederland en San Marino uit 2011. Oranje won toen met 11-0.