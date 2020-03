FC Twente en Heracles zetten handtekening onder 10-jarige samenwerking

FC Twente en Heracles hebben vandaag de handtekeningen gezet onder de gezamenlijke opleiding, die in het komende seizoen moet ingaan. Beide clubs zijn een samenwerking aangegaan voor tien jaar. Er is onderweg geen uitstapmogelijkheid.

„Opleiden is een marathon en geen sprint”, wijst Tim Gilissen, technisch Manager van Heracles Almelo op de duur van de samenwerking. De eerste rechten van de spelers die nu al in de opleiding zitten, liggen in eerste instantie nog bij FC Twente, maar wordt bij de nieuwe instromers anders. „Het zal dan best misschien een keer voorkomen dat we allebei dezelfde speler een contract willen aanbieden, maar dan kan de speler zelf beslissen.”

Beide clubs verwachten ook geen problemen als beide hoofdtrainers bij de start van de voorbereiding hengelen naar dezelfde spelers uit de jeugd om die vlieguren te laten maken.

FC Twente en Heracles gaan werken met een begroting van 1,8 miljoen euro. Beide clubs gaan de helft van dat bedrag inleggen. Het nieuwe budget is een vermindering van ongeveer 4 ton ten opzichte van de bestaande situatie. „Het geld gaat beter besteed worden”, zegt technisch directeur Ted van Leeuwen van FC Twente. „AZ zat ook niet in één keer op dit niveau, ook niet met het budget. De Academie moet een aantrekkelijk alternatief worden ten opzichte van de concurrentie. Uniek in Nederland is dat er twee uitstroommogelijkheden zijn naar eerste elftallen van een BVO.”

„De regio is te klein voor twee academies op niveau”, vult Gilissen aan. „In het belang van het regionale talent geloven we dan meer in samenwerken dan in concurreren. We hebben goede afspraken met elkaar gemaakt en zijn van mening dat de Academie gebaat is bij stabiliteit en duurzame keuzes. In de komende jaren gaan we hard aan de slag om dit te realiseren.”

Scheefgroei verdwijnt