FC Twente gaat voor Unnerstall: club hoopt PSV-keeper vandaag vast te leggen

Unnerstall staat nu nog onder contract bij PSV waar hij na de komst van Yvon Mvogo tweede keus is. Hij is na dit seizoen transfervrij. Unnerstall komt uit Ibbenburen, niet ver van de grens met Nederland. Hij speelde in de opleiding van Schalke 04 en via Fortuna Düsseldorf kwam hij in 2017 bij VVV terecht. Een jaar later werd hij opgehaald door PSV. Onlangs blonk hij nog uit in het bekerduel tegen Volendam.