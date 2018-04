FC Twente grijpt strohalm tegen belabberd PEC Zwolle

Na twintig minuten liet Jeroen van der Lely de zo trouwe achterban eindelijk weer eens juichen, toen hij de bal pardoes voor de voeten kreeg en zijn eerste eredivisietreffer scoorde (1-0). Tien minuten voor rust maakte Michael Maria de jubelstemming nóg groter. De linksback, die de geschorste Christian Cuevas verving, hield z'n hoofd koel na een pass van Adnane Tighaoudini en schoof beheerst de 2-0 binnen.



De enige frustratie die Pusic kon hebben, was over het aantal gemiste kansen. FC Twente had het voor rust al af kunnen maken. Zo was een breedtepass van Thomas Lam bij een counter onnauwkeurig en te zacht, verwerkte doelman Diederik Boer een goed gemikte vrije trap van Danny Holla en kwam Oussama Assaidi een teenlengte tekort, toen verdediger Philippe Sandler terugkopte op zijn eigen doelman.



Ook in de tweede helft hield FC Twente de touwtjes stevig in handen en bleef PEC Zwolle letterlijk kansloos tegen de hekkensluiter. Lam kreeg zelfs nog een enorme kans op de 3-0, maar de verdediger mikte op de lat. Aan de andere kant werd het ook in de slotfase geen moment gevaarlijk.



FC Twente boekte zo, na vijftien competitieduels zonder zege, de eerste overwinning van 2018. En veel belangrijker: het pakte de laatste strohalm in de strijd om lijfsbehoud. Of het uitstel van executie is of de opmaat naar een miraculeuze ontsnapping, moet komend weekeinde blijken. Zondag speelt FC Twente uit bij Vitesse, terwijl Sparta in de Kuip aftrapt tegen stadsgenoot Feyenoord.