FC Twente laat geen spaan heel van Heerenveen en plaatst zich voor finale play-offs

FC Twente heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van Ron Jans was een maatje te groot voor Heerenveen en won met 4-0, waardoor de uitslag over twee wedstrijden 6-1 is. In de finale neemt FC Twente het op tegen Sparta of FC Utrecht.

In eigen huis liet FC Twente zien waarom het de hoogst geklasseerde ploeg in de play-offs is. In de eerste helft had Heerenveen niets te vertellen en kwamen de Tukkers al na ruim tien minuten op voorsprong. Michel Vlap ontving de bal van Vaclav Cerny net binnen de zestien en schoot via de binnenkant van de paal raak tegen zijn oude club. Sinds begin maart was Cerny betrokken bij 17 doelpunten van FC Twente (7 goals & 10 assists). Daar kwam later nog een assist bij.

Tien minuten later verdubbelde Robin Pröpper de score. Andries Noppert had nog een antwoord op het afstandsschot van Vlap, maar in de rebound was hij alsnog kansloos. Net voor rust zette FC Twente ook de 3-0 nog op het scorebord uit een counter. Joshua Brenet snoepte de bal af van Osame Sahraoui. Manfred Ugalde stak Cerny weg, die de bal perfect voorlegde op de doorgelopen Brenet.

Na rust was het geloof bij Heerenveen verdwenen, terwijl Twente flink gas terugnam. Desondanks maakte het ook nog een vierde treffer. Ramiz Zerrouki versnelde de zestien in, legde de bal breed en daar stond Virgil Misidjan bij de tweede paal klaar om de vierde treffer van de middag binnen te tikken. De aanvaller viel in de slotfase uit omdat hij last had van een bovenbeenblessure. Twente had op dat moment al vijf keer gewisseld en beëindigde het duel daardoor met tien man.

Om 18.00 uur staan Sparta en FC Utrecht tegenover elkaar en wordt duidelijk wie de tegenstander van Twente is in de finale.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal