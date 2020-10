FC Twente ligt al uit beker na jammerlijke nederlaag tegen De Graafschap

FC Twente ligt al in de eerste ronde uit het bekertoernooi. De thuisploeg, die niet in de sterkste opstelling speelde, leed in De Grolsch Veste een jammerlijke en toch ook onverwachte nederlaag tegen eerstedivisionist De Graafschap: 3-1.

De lach op het gezicht van Casper Staring was na zijn goal nog breed. De jonge centrale verdediger van FC Twente viel voor rust in nadat Dario Dumic geblesseerd uitviel. Na ruim een uur spelen zette hij de aanval op, die hij via Tyronne Ebuehi zelf afmaakte. De debutant maakte er 1-2 van en bracht Twente terug in de bekerwedstrijd tegen De Graafschap.

De thuisploeg bleef na die treffer jagen op de gelijkmaker, speelde een stuk beter dan voor rust, kreeg ook kansen, maar het lukte niet meer om de achterstand goed te maken. In de laatste minuut maakte De Graafschap er zelfs nog 1-3 van. Dat betekende dat het bekertoernooi er voor FC Twente al op zit voor het goed en wel is begonnen. En dat was toch onverwacht voor het team dat de competitie zo goed is begonnen en pas afgelopen weekeinde voor het eerst een duel verloor.

Wisselingen

Dat kwam vooral door de eerste helft. Voor rust was FC Twente in niets dat fijne team van de eerste competitiewedstrijden. Het was veel te onrustig en te slordig. Trainer Ron Jans had vijf wisselingen doorgevoerd in zijn team, zo begonnen basisklanten Vaclav Cerny en Wout Brama op de bank. Lazaros Lamprou en Lindon Selahi mochten beginnen in het lege stadion.



De Graafschap loerde in Enschede vooral op de omschakeling en had er succes mee. Na een kleine twintig minuten was het Mo Hamdaoui die de Superboeren tegen zijn oude club op voorsprong zette. Die fout mocht Twente-aanvoerder Julio Pleguezuelo worden aangerekend.

Wout Brama begon op de bank, maar viel in de tweede helft in om te redden wat er te redden viel. Dat lukte niet meer,

Bij het tweede doelpunt van de ploeg uit de eerste divisie ging Gijs Smal opzichtig in de fout. De linksback kreeg van Jans een basisplek in het bekerduel, maar kan niet met een goed gevoel terugkijken. Joey Konings strafte zijn blunder af en maakte zijn eerste doelpunt in dienst van de Achterhoekers.

De wissels die Jans in de rust doorvoerde waren hoognodig. Brama, Cerny en Halil Dervisoglu kwamen erin. FC Twente was nog steeds niet de ploeg van de afgelopen weken, maar kwam wel veel beter in het spel dan in de eerste helft en maakte het De Graafschap moeilijk. Maar zij konden niet voorkomen dat Twente het bekertoernooi al in de eerste ronde moet verlaten.