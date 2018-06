FC Twente moet financiers Jesus Corona miljoenenbedrag betalen

Spelersmakelaar Mathias Bunge en de bedrijven die hij vertegenwoordigt, maken terecht aanspraak op 6,3 miljoen euro van FC Twente. Dat heeft het internationaal sporttribunaal CAS bepaald. Het gaat om geld uit de verkoop van Corona door FC Twente aan FC Porto in 2015. FC Twente had de zaak aan het CAS voorgelegd.

De vordering van de ‘eigenaren’ van Corona is niet direct opeisbaar. Het CAS heeft bepaald dat Bunge recht op het geld heeft, de spelersmakelaar moet nu naar de Nederlandse rechter om de 6,3 miljoen euro op te eisen.

Betalingsregeling

De vordering van Bunge staat als voorziening op de balans bij FC Twente. De club heeft er dus rekening mee gehouden te moeten betalen, maar dat betekent niet dat Twente ook onmiddellijk zou kunnen afrekenen. Hetzelfde geldt voor de belastingclaim van 4,4 miljoen die Twente recent is opgelegd. Ook die claim is als voorziening opgenomen op de balans, maar meteen betalen wordt lastig. Daarom is met de fiscus een betalingsregeling getroffen.

Van FC Twente had de uitspraak van het CAS nog wel even op zich mogen laten wachten. Al is er dus sprake van uitstel van executie omdat de spelersmakelaar nog langs de Nederlandse rechter moet om te kunnen incasseren. Twente had de 6,3 miljoen inkomsten uit de Corona-transfer achtergehouden, omdat de club bang was zaken te doen met criminelen.

Afspraken

Twente werd door de Argentijn Bunge gevraagd het geld over te maken naar een rekening op de Maagdeneilanden. De 6,3 miljoen bestaat uit een aflossing van een lening, plus de winst op de verkoop van Corona aan FC Porto. De agent van Corona beriep zich op afspraken die hij hierover had gemaakt met de inmiddels vertrokken voorzitters van FC Twente, Joop Munsterman en Aldo van der Laan.

Volledig scherm Joop Munsterman. © Carlo ter Ellen DTCT

Om de komst van de Mexicaanse international - nu succesvol op het WK in Rusland - te financieren, leende FC Twente in 2013 2,9 miljoen euro van een bedrijvengroep die is geregistreerd op de Maagdeneilanden. Het ging om Grupo Comercializador Conclave. Dit conglomeraat wordt, net als Corona, vertegenwoordigd door Bunge.

Drugskartel

De huidige directie en de raad van commissarissen wilden zeker weten dat het geld niet wordt gebruikt voor witwaspraktijken en legden de zaak daarom neer bij het CAS. Een van de financiers van de transfer wordt namelijk genoemd als een medewerker van een Mexicaans drugskartel; Grupo Comercializador Conclave wordt geleid door Rodolfo David Dávila Córdova, bijgenaamd ‘El Consul’.

Dávila kreeg zijn bijnaam omdat hij namens het beruchte drugskartel Juarez contacten onderhield met de overheid. Het Juarez-kartel werkte zich op tot één van de grootste drugsnetwerken ter wereld. Waarbij het vermoorden van concurrerende drugsdealers niet werd geschuwd. Volgens Amerikaanse onderzoekers maakte Juarez op zijn hoogtepunt zo’n 200 miljoen dollar winst per week.