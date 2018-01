FC Twente neemt Maher per direct over van PSV

Van Persie zal deze week direct brandjes moeten blussen in de Kuip

14:16 Nog heel even en Robin van Persie zit in het kleedlokaal van Feyenoord. Daar treft de routinier in aanloop naar de Klassieker zondag tegen Ajax straks een ontevreden Kenneth Vermeer. Én Basacikoglu en Nelom, die de club deze maand nog willen verlaten.