FC Twente op gelijke hoogte met Ajax en PSV na goals van Van Wolfswinkel en emotionele Sadilek

Halverwege de tweede helft schoot Michal Sadílek met links fraai de 2-0 binnen. Hij deed dat nadat Misidjan hem in stelling had gebracht op de rand van het strafschopgebied. De Tsjechische middenvelder, die lang uit de roulatie was door een liesblessure en aanhoudende oorsuizen, reageerde zeer emotioneel op het succes.

Alfons Sampsted, de IJslandse verdediger die in de winterstop overkwam van de Noorse club Bodø/Glimt, had meteen een basisplaats bij FC Twente. Dat kwam ook omdat de gebruikelijke rechtsachter Joshua Brenet na een blessure nog niet fit genoeg was voor een hele wedstrijd. Brenet verving Sampsted na ongeveer een uur. Ramiz Zerrouki, in de belangstelling van Feyenoord, speelde ‘gewoon’ mee met FC Twente. Hij werd net als rechtsbuiten Vaclav Cerny in de 78ste minuut naar de kant gehaald door trainer Ron Jans.