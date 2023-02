FC Twente pakt drie welkome punten tegen FC Volendam na vijf boeiende minuten

De thuisploeg opende in de zestiende minuut op fraaie wijze de score. Joshua Brenet plukte een dieptepass van Robin Pröpper uit de lucht, waarna hij met zijn tweede contact de bal langs keeper Filip Stankovic tikte. Na een fout van Josh Flint maakte Vaclav Cerny tachtig seconden later beheerst de 2-0. Mees Hilgers voegde even later de derde treffer toe, nadat Pröpper een corner voor zijn voeten had gekopt.



Pröpper leek na zijn twee assists zelf ook nog te scoren, maar Ricky van Wolfswinkel stond buitenspel in de aanloop naar het doelpunt. Volendam kwam via Robert Mühren nog dicht bij een treffer, maar de spits kreeg zijn voet niet achter een vrije trap van Carel Eiting. Twente raakte in de tweede helft via Cerny en Michel Vlap nog twee keer het aluminium, maar gescoord werd er niet meer. Vlap schoot hard tegen de kruising na een slim hakje van linksbuiten Virgil Misidjan, maar zijn laatste goal dateert al van april vorig jaar.