FC Twente schrijft zwarte cijfers na sportief goed seizoen

Voetbalpod­cast | ‘Alfred Schreuder moet de komende weken meer gaan rouleren’

Het aandeel spelers uit het buitenland in de eredivisie: is dat een probleem of niet? Het schema voor Ajax de komende weken noopt Schreuder tot rouleren en FC Barcelona heeft weer een volle ziekenboeg na de interlandperiode. Etienne Verhoeff bespreekt deze onderwerpen in de AD Voetbalpodcast met Johan Inan.

29 september