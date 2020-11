FC Twente-speelster Dhont maanden uit de roulatie; Van Es in tranen op het veld

PSV-keepster Sari van Veenendaal zag meteen dat het mis was en riep dat de medische staf in actie moest komen. De van pijn schreeuwende Dhont zorgde zelfs voor tranen bij ploeggenote Kika van Es. De Oranje-international liep in 2014 zelf een zware knieblessure op en was minutenlang ontroostbaar. ,,Ik was even bij haar, maar kon het niet aanzien. Het ging me door merg en been”, aldus Van Es.