FC Twente verslaat Vitesse, Excelsior en FC Emmen tanken vertrouwen

Andy van der Meyde vreest voor Ajax in topper bij PSV: ‘Snap niet dat Heitinga Álvarez liet spelen tegen Emmen’

Ajax moet vandaag de aanval van PSV afslaan in de strijd om plek twee, maar daar heeft Andy van der Meyde weinig vertrouwen in. ,,Ik vrees voor het ergste”, stelt de oud-speler van beide clubs, ook omdat Edson Álvarez ontbreekt: ,,Hem laten spelen tegen Emmen was gewoon een foute keuze.”