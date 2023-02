FC Twente verspeelt ook punten bij dapper strijdend FC Groningen

Ron Jans kritisch na puntenverlies in Groningen

FC Twente-trainer Ron Jans was vrij kritisch na de 1-1 bij FC Groningen. ,,De absolute wil om te winnen, het doorzettingsvermogen in de duels, dat mis ik weleens. Vooral in uitwedstrijden. Op dergelijke gebieden zijn we tekortgeschoten”, aldus Jans, die zei dat dit niet voor het eerst was dit seizoen, bij ESPN. ,,Natuurlijk zijn we gegroeid als ploeg. Helaas weten we dat niet in alle uitwedstrijden om te zetten in resultaat. Het is misschien te veel gezegd dat we bij Groningen na rust zijn afgetroefd, maar het was niet voldoende wat we hebben laten zien.”



Ten dele nam hij zijn selectie ook in bescherming. ,,Ik zeg niet dat deze groep geen mentaliteit heeft. Maar, zoals een collega van mij al eens zei: mentaliteit is ook een kwaliteit. En op een dag als vandaag kwamen we op dat gebied wat tekort.”